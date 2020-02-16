Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о своей реакции на то, что россиянин Александр Логинов добился победы в спринтерской гонке на чемпионате мира.

По словам Кристиансена, они ровесники — оба родились в 1992-м.

«Частенько бывало такое, что я занимал второе место, а он — первое. У него мутное прошлое, связанное с ЭПО, но сейчас мы соревнуемся на равных условиях. Надо уважать правила. Нам нужно принять, что он был сильнее в этой гонке», — приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, Логинов в ноябре 2013-го был уличен в нарушении антидопинговых правил, отбыв двухлетнюю дисквалификацию.