Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал крупную победу на сборах в Турции. Вторая команда «Зенита» разбила молодежную команду казахстанского «Тобола» со счетом 7:0.

Радимов отметил, что в игре уделили особое внимание прессингу и не останавливались весь матч. Тренер отметил, что дали отдохнуть Вахания и Кравцову, которые работают на сборах еще с юношеской сборной России — тренерский штаб не хочет загнать ребят. Остальные же получили хорошую игровую практику.

«Для нас сейчас важен каждый матч, мы строим команду, поэтому на пользу идёт любая игра вне зависимости от счёта. Понятно, что хочется всегда выигрывать, но ещё важнее отработать те вещи, которые пригодятся нам в чемпионате», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит-» проведёт 19-го февраля. Соперником команды Радимова станет эстонский клуб «Парну».