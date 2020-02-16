Названы потенциальные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Сити» в случае, если клуб покинет Пеп Гвардьола. По информации The Telegraph, испанец не склоняется к дальнейшему сотрудничеству с английским клубом, поскольку «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Как сообщает источник, «горожан» может возглавить бывший тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино. Еще один кандидат – главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

49-летний тренер Гвардьола находится у руля «Манчестер Сити» с 2016-го. С тех пор он дважды выиграл чемпионат Англии (2017-18,2018-19), Кубок (2018-19), дважды Суперкубок (2018,19) страны и два раза выигрывал Кубок футбольной лиги (2018,19).