Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает четыре матча подряд. Безголевая серию хоккеиста продолжилась в матче против «Аризоны» (1:3). На счету Овечкина по-прежнему 698 голов за карьеру и он хотел бы скорее достичь отметки в 700 шайб.

«Конечно, хочется побыстрее достичь этой отметки и двигаться дальше. Но если не забил, то нужно все равно идти вперед. Нельзя концентрироваться на этом и думать: «Я не забил. Все кончено». Нет, рано или поздно голы придут», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

По словам Овечкина, иногда шайба залетает в ворота, а иногда попадаешь в штангу или мажешь по пустым воротам. Шансы, по мнению Овечкина, есть, но реализовать их не можешь. Овечкин заявил, что был бы больше зол, если бы шансов не было.