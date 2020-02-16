Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался в защиту Александра Логинова, который победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

По словам Свищева, победа Логинова — чистая и достойная, он — чемпион и гордость России. А завистливые злопыхатели начнут соревноваться в своем умении испортить праздник, но у них ничего не выйдет.

«Самуэльссон, не попадающий даже в десятку, просто попутал — позором стало именно его выступление, а не чьё-либо другое. Вообще, Самуэльссон — известный скандалист, который все никак не успокоится в своем стремлении очернить российский спорт», — приводит слова Свищева «Р-Спорт».

Напомним, что олимпийский чемпион Самуэльссон заявил, что не поздравит Логинова с победой, поскольку России на ЧМ вообще не должно было быть.