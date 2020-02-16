Хакеры, которые называют себя OurMine, взломали официальный твиттер «Барселоны». Доступ к аккаунту испанского клуба был получен в субботу, после чего было опубликовано несколько сообщений.

«Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда», – написали хакеры в нескольких аккаунтах команд клуба.

«Барселона» заявила, что проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи с инструментами третьих сторон. Клуб извинился за любые неудобства, которые могла вызвать эта ситуация.

«Барселона уже во второй раз стала жертвой этой группы, в 2017 году она точно также взломала клубный твиттер.

Отметим, что хакеры OurMine в субботу также взломали твиттер-аккаунт Международного олимпийского комитета.