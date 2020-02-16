Российский боец UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выложил фотографии с подготовки к бою против Тони Фергюсона.

«Это была тяжелая неделя», — отметил на фотографиях Хабиб.

Напомним, россиянин работает в зале American Kickboxing Academy (AKA), который находится в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Порье, одолев того удушающим приемом в третьем раунде.