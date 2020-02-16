Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал критику, которая обрушилась на россиянина Александра Логинова после победы в спринте на ЧМ в Антхольце.

По словам Васильева, какое может быть у нормального человека отношение к людям, которые не могут перенести очевидно поражение.

«Норвежцы и Самуэльссон — слабые. Их моральный облик говорит сам за себя. Никаких иллюзий в отношении этих персонажей больше быть не может. Мне их откровенно жалко, им это всё вернётся бумерангом. Тем более они у нас считаются больными астмой. А у нас доктор на больных не обижается», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По мнению Васильева к ним надо находиться снисходительно и на больных не стоит ошибаться.

Напомним, после победы Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира швед Себастиан Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Александра с успехом, поскольку сборная России не должна была участвовать в чемпионате мира.