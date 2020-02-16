Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итоги турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В полуфинале турнира россиянка в трех сетах уступила представительнице Нидерландов Кике Бертенс.

— Что не получилось в полуфинале — такие разные сеты?

— Не удалось начало первого и третьего сета. Сказалось отсутствие первой подачи, да и ошибки — свое дело сделали.

— Можно ли занести в актив ваш полуфинал на турнире?

— Конечно,эта неделя получилась удачной. Обидно, конечно, что проиграла, но нужно работать дальше.

— Сам матч с Бертенс уже обсудили с командой?

— Нет, пока не обсуждали — позже обсудим.

— У вас был день отдыха после отказа Квитовой. Помогло это или наоборот?

— Трудно сказать. Я стараюсь об этом не думать — просто отталкиваюсь от того, что есть.

— Как думаете, кто выиграет в финале?

— Я бы поставила на Рыбакину — она очень хороша сейчас. Думаю, если кто-то и сможет справиться с Бертенс, то именно она.

— Бертенс на пресс-конференции сказала, что в какой-то момент вы перестали верить у победу. Это правда?

-Трудно продолжать верить в победу, когда уступаешь 0:5 в решающем сете. Меня расстроил факт того, что с каждым геймом у меня было все больше ошибок. Тяжело было с этим справляться.

— Силы были?

— Я устала, конечно, но не настолько, чтобы валиться с ног. Матч был эмоциональный. Когда ничего не получается в моменте, когда ты могла зацепиться, то в дальнейшем делаешь все, чтобы допускать ошибки и проигрывать.

— У вас были цели вы ставили на турнир?

— Особых целей стараюсь не ставить. Знала, что еду не просто так. А когда увидела сетку, подумала, что ничего мне не «светит», но сыграла в полуфинале, что уже хорошо.

— Вы свои матчи обычно пересматриваете, разбираете с тренером ошибки?

— Ошибки разбираю, но матчи не смотрю. Но иногда меня заставляют. Но я стараюсь разобрать матч без просмотра.

— Как будет проходить ваше восстановление?

— Сейчас будет пара дней на восстановление, реабилитацию, массаж, без интенсивных тренировок, в спокойном режиме.

— Вы — первая ракетка России. Чувствуете повышенное внимание к себе?

— Честно говоря, мне странно, когда все называют меня первой ракеткой. Стараюсь не обращать на это внимание и концентрируюсь на игре. Если сильно зацикливаться на этом, то будет дополнительное давление.

— Как вам поддержка в Петербурге? За вас болели.

— Трибуны меня поддерживали всецело, и я очень благодарна за их поддержку.