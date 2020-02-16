Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что для организации не было неожиданностью дисквалификация бывших российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

По словам Драчева, об этом знали заранее. Драчев отметил, что в самые первые дни чемпионата может возникнуть негатив к российским спортсменам.

«Понимали, сколь тяжёлый эмоциональный прессинг может пойти на российскую команду со стороны других сборных и средств массовой информации», — приводит слова Драчёва «RT на русском».

Ранее Драчев отметил, что в данный момент IBU ведет ещё одно дело о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил — на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.