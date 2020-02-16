В Японии сняли часовой документальный фильм про российскую фигуристку Алину Загитову. Фильм имеет название: «Королева Загитова: правда о карьере».

В фильме показывают записи с тренировок Загитовой, а также другая жизнь, например, прогулки с собакой. В фильме есть интервью олимпийской чемпионки и ее тренера Этери Тутберидзе.

Фанаты Загитовой опубликова фильм на ютуб, но все действующие лица дублированы на японский язык.

Напомним, последним соревнованием с участием Загитовой стал финал Гран-при, который состоялся в декабре в Турине. Спортсменка заняла шестое место, а через несколько дней после турнира объявила, что берет паузу в карьере. На данный момент она сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова не приняла участие в чемпионате России и не претендовала на попадание в команду на главные старты.