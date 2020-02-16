В итальянском Антхольцу стартовал пасьют на 15 километров. Первой на трассу ушла победительница спринта из Норвегии Марте Рёйселанд. Второй в гонку отправилась американка Сюзан Данкли. Третьей в гонку ворвалась чешка Луция Харватова.

Ближайшая биатлонистка из России Екатерина Юрлова-Перхт вступит в гонку с 21-го места. Светлана Мировнова отправиться соревноваться с 38-й позиции. Лариса Куклина — с 48-й. Ирина Старых — с 53-го места.

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев был не уверен, что Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на старт гонки преследования на чемпионате мира.

Чемпионат мира в Антхольце (Италия) продлится до 23 февраля включительно.