Футбольный клуб «Сочи» предложил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову переход в южный клуб, однако игрока не строили условия. Шатов отказался. Об этом заявил президент «Сочи» Борис Ротенберг.

«Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее гендиреторк «Зенита» Александр Медведев говорил, что будущее полузащитника будет определено по окончании тренировочных сборов.

29-летний Шатова играет за «Зенит с 2013 года. В 2018 году Шатов уходил в аренду в «Краснодар».

В текущем сезон футболист сыграл в 14 официальных матчах, в которых забил три гола.