«Сочи» рассчитывает объявить о трансфере Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды в понедельник. Ранее президент клуба Борис Ротенберг отмечал, что договоренности между клубами пока нет и контракт с игроком не подписан.

По словам гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко, в понедельник Борис Ротенберг будет встречаться в Петербурге с руководством «Зенита».

«Задержка в официальном объявлении — это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке — он не скрывал своего желания. Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будет разрешены, и в этом деле будет поставлена точка», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Напомним, впервые «Сочи» объявил о переходе футболиста 21 января. Однако Кокорин не хотел переходить в клуб из Краснодарского края.