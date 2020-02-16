Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Тутберидзе снялась в документальном фильме для японского ТВ.

«Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер. Но ее взгляд меня покорил. Он как бы говорил: «Спасите меня». В то время она была на грани отчаяния», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

По словам Тутберидзе, особенность Загитовой была в красоте и грации. Некоторых фигуристок нужно учить как вставать в ту или иную позу, а Алина просто вставала в позу и это было прекрасно, потому что она чувствовала правильную позу».

Напомним, Загитова приостановила карьеру любителя в ноябре 2019 года.