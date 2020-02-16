На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 16 февраля, пройдет мужская гонка преследования.

Начало пасьюта назначено на 17:15 по московскому времени.

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Первым в гонку уйдет россиянин Александр Логинов, накануне выигравший спринтерскую гонку. Спустя 6,5 секунд на дистанцию отправится француз Кентен Фийон-Майе, затем стартует его соотечественник Мартен Фуркад. Под четвертым и пятым номерами побегут братья Тарьей и Йоханнес Бё.

В гонке преследования примут участие еще три россиянина. Матвей Елисеев стартует 12-м, Никита Поршнев — 22-м, Евгений Гараничев — 56-м.

В женском пасьюте российские биатлонистки сумели отыграть позиции по сравнению со спринтом, но в топ-10 не попали. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 12-й.