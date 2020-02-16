На чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоялась гонка преследования на 10 километров. Победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Хозяйка чемпионата допустила лишь один промах на заключительном огневом рубеже, опередив на 9 секунд Денниз Херрман из Германии, у которой 3 промаха.

Чемпионка спринта Марте Ройселанн заняла третье место с тремя промахами, отстав на тринадцать секунд.

Все россиянки улучшили свои позиции по сравнению со спринтерской гонкой. Лучше из них была Екатерина Юрлова-Перх, занявшая двенадцатое место. Юрлова допустила три промаха, из них два — на заключительном огневом рубеже Светлана Миронова взобралась на 21 строчку, рядом приехали Куклина (23-е) и Старых (24-е).