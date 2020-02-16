На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовала мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Отметим, первым на дистанцию ушёл россиянин Александр Логинов, накануне выигравший спринтерскую гонку. Спустя 6,5 секунд на дистанцию ушел француз Кентен Фийон-Майе, затем с некоторым отставанием в борьбу включился соотечественник Мартен Фуркад. Под четвертым и пятым номерами побегут братья из Норвегии Тарьей и Йоханнес Бё.

В гонке преследования примут участие еще три россиянина. Матвей Елисеев стартует 12-м, Никита Поршнев — 22-м, Евгений Гараничев — 56-м.

В женском пасьюте, который прошел ранее, российские биатлонистки не сумели войти в топ-10. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 12-й.