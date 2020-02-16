Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, что помогло Александру Логинову победить в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Драчев заявил, что для сборной победа Логинова стала праздником. «Саша справился с прессингом. Хорошо, что он не читает интернет, это его спасло», — сказал глава СБР, добавив, что Логинов — крепкий человек.

По словам Драчева, раньше были вопросы к сервису, однако команда сделала все, чтобы Логинов смог реализовать свои возможности. После победы Логинова оживилась и женская сборная России, и сервисмены приобрели уверенность.

«Надо продолжать работать так, как работали, и заканчивать чемпионат мира на самом высоком уровне. Ждем от Логинова победы в пасьюте», — заключил Драчев.

Напомним, Александр Логинов вчера, 15 февраля, выиграл золото в спринте на чемпионате мира в Антхольце, обойдя на пьедестале Мартена Фуркада и Кентена Фийона-Майе.