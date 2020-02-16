Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.

По словам Свендсена в эфире «Матч ТВ», братья Бё так отреагировали из-за того, что Логинов еще не бежал настолько быстро в этом сезоне.

«Йоханнес постоянно выигрывал у него около 40 секунд. А вчера проиграл 6 секунд. Он слишком резко прибавил – отсюда такая реакция», — отметил Свендсен, добавив, что резкие изменения разочаровали норвежцев больше всего.

По словам Свендсена, из-за допингового прошлого Логинова другие спортсмены не ощущают себя в безопасности. «Они не считают, что он сейчас на допинге, но привкус поражения неприятный», — отметил экс-биатлонист.

Напомним, многие спортсмены резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира, поскольку в прошлом россиянин имел допинговую дисквалификацию за ЭПО.