Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал победу российского биатлониста Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Свендсен отметил, что Логинову пришлось очень непросто, и даже выиграв золото, он не выглядел счастливым. «Многих его победа разозлила – потому что спортсмены до сих пор не услышали от него извинений», — отметил Свендсен, добавив, что слова Логинова о его чистоте были хорошими и все должно

На реплику о допинг-делах норвежских спортсменов Свендсен заявил, что никто не идеален. «Йохауг и Сундбю? Ситуация непростая, норвежцы не идеальны», — сказал экс-спортсмен.

«Логинов чист, пока не доказано обратное, поэтому надо вести себя тише и больше думать о биатлоне», — сказал норвежец.

Напомним, сегодня Александр Логинов примет участие в пасьюте, где уйдет на дистанцию первым как победитель спринта.