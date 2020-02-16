Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказала свое мнение о скором завершении спортивной карьеры.

В документальном фильме, который был снят японским телевидением, Загитова отметила, что вопрос о завершении спортивной карьеры — очень сложный для нее. «Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии», — отметила фигуристка, добавив, что ей совесть не позволяет сидеть и ничего не делать.

Загитова отметила, что ей хочется всегда что-то делать, это спортивная привычка.

«Хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям», — заключила Загитова.

Отрывки из документального фильма размещены в фан-аккаунте Алины Загитовой в «Инстаграме».

Напомним, соревновательную карьеру Алина Загитова приостановила в декабре 2019 года.