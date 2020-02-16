Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке преследования на этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в шведском Эстерсунде.

Победу в гонке на 15 километров классическим стилем завоевал норвежец Пол Голберг, Большунов уступил ему на финише 0,3 секунды. Бронзу в гонке завоевал еще один представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет, проигравший 2,1 секунды победителю. Четвертым на финише остался Шюр Рёте.

Иван Якимушкин финишировал в гонке 12-м, также за россиянами места с 14-го по 17-е: к финишу друг за другом пришли Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Евгений Белов. Сергей Устюгов пришел к финишу 20-м. Йоханнес Клэбо стал лишь 25-м.

Следующий этап лыжной многодневки «Ски Тур» пройдет в шведском Оре. Во вторник, 18 февраля, спортсмены пробегут спринтерские гонки свободным стилем.