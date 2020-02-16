Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, кто примет участие в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце от сборной России.

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Драчев отметил, что для участия в сингл-миксте рассматриваются Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов. Также глава СБР предположил, что может быть рассмотрена замена на Ларису Куклину.

Драчев добавил, что тренерам нужно рассматривать стрелков, которые смогут достойно выступить в борьбе.

«Мы не можем выходить на старт, чтобы просто стартовать, мы должны бороться за медаль. А это у нас Логинов и лучшая из девочек», — сказал Драчев.

Напомним, ранее Александр Логинов выиграл на чемпионате мира в Антхольце золото в спринте.