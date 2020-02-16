Российские биатлонистки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева завоевали медали в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло.

Победу в годке одержала представительница сборной Швеции Элизабет Хёгберг, дистанцию она преодолела за 31 минуту и 53,8 секунды, сделав один промах по ходу гонки.

Евгения Павлова завоевала в гонке серебряную награду, проиграв лидеру гонки 57,4 секунды. Она также финишировала с одним промахом. Бронза у россиянки Ульяны Кайшевой, ее отставание — 1 минута и 6,5 секунды, спортсменка также не обошлась без ошибок на стрельбе, сделав один промах.

Четвёртое место заняла еще одна россиянка Анна Никулина, проигравшая около полутора минут с двумя промахами, на шестом месте расположилась Виктория Сливко (1 минута и 44 секунды).