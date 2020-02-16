Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

До четвертого рубежа Александр Логинов шел первым, три огневых рубежа пройдя без промахов. На четвертом рубеже Логинов допустил один промах и отправился на штрафной круг.

Выиграл гонку француз Эмильен Жаклен, на финишной прямой опередивший норвежца Йоханнеса Бё.

На 34-м месте финишировал Евгений Гараничев, Никита Поршнев пришел к финишу 39-м. Матвей Елисеев сделал на огневых рубежах 7 промахов и финишировал 55-м.

Следующий старт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет во вторник, 18 февраля. Женщины пробегут индивидуальную гонку на 15 километров.