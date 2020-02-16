Нидерландская теннисистка Кики Бертенс выиграла турнир WTA SPb Ladies Trophy во второй раз подряд. В финальном матче на центральном корте «Сибур-Арены» она одержала верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Бертенс, спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут. На счету голландской спортсменки шесть эйсов и пять двойных ошибок. Также Бертенс удачно завершила четыре из восьми брейк-пойнтов. Рыбакина сделала три подачи навылет, а также трижды ошиблась на подаче, не реализовав ни один из пяти имевшихся брейк-пойнтов.

Отметим, в прошлом году Кики Бертенс также выиграла турнир SPb Ladies Trophy, тогда в финале ей противостояла представительница Хорватии Донна Векич.