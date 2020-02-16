Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о критике победы Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.

Слова Хованцева цитирует портал «Спорт-Экспресс». Тренер вспомнил пример норвежки Терезы Йохауг, также дисквалифицированной за допинг, про случай которой никто не говорит. «Херрман здесь выступает, лупит ногами, извините меня, что другим это не снилось. Никого это не беспокоит?», — отметил Хованцев.

По мнению Хованцева, все дело в результатах братьев Бё, которые остались вне пьедестала и обиделись на это, хотя постоянно были в призерах на Кубке мира. «А Самуэльссон пусть посмотрим на своих шведов, которых недавно дисквалифицировали», — отметил тренер.

Напомним, после победы на чемпионате мира в Антхольце на Александра Логинова вновь обрушилась критика из-за его допинговой дисквалификации 2013 года.