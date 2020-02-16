Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась мнением о результате женской сборной России в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце.

Слова Резцовой приводит портал Sport24. Эксперт отметила, что надеялась на более высокие места россиянок в пасьюте. «Что тут думать? 20-е места — это классно! Конечно, это сарказм с моей стороны», — сказала Резцова, добавив, что россиянки справляются со стрельбой, но не с ходом.

Как считает Резцова, всегда хочется надеяться на лучшее, однако она не знает, что происходит в команде и что становится причиной таких отставаний по трассе.

«Если бы меня пригласили, я бы помогла. Но сейчас я не знаю, что им делать», — сказала Резцова.

Напомним, трое российских биатлонисток в пасьюте заняли места с 21 по 24-е, Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 12-м месте.