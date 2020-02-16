Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 километров классическим стилем, прошедшую в рамках первого этапа лыжной многодневки «Ски Тур» в Эстерсунде.

Результат Йохауг — 27 минут и 29 секунд. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, проигравшая на финише 57 секунд, третье — Ингвильд Эстберг, также уступившая лидеру почти минуту.

Лучшей из россиянок в гонке стала Наталья Непряева, стартовавшая с 10-го места. Она финишировала на 12-й позиции с отставанием в 1 минуту и 44 секунды от Йохауг. 23-е место заняла Яна Кирпиченко, 25-й в гонке финишировала Анна Нечаевская.

Следующий этап лыжной многодневки «Ски Тур» пройдет в шведском Оре. Во вторник, 18 февраля, спортсмены пробегут спринтерские гонки свободным стилем.