Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о допинговом прошлом Александра Логинова и его нынешних результатах.

По мнению Тихонова, слова которого приводит портал Sport24, бронза Логинова в пасьюте — это большой успех, поскольку его соперники выглядели посвежее.

«Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова», — сказал Тихонов, добавив, что очень здорово, что Александр Касперович стал личным тренером Александра Логинова. Эти медали на ЧМ в Антхольце, как считает Тихонов, заслуга Касперовича.

«Сашка хоть улыбаться начал немножко. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы», — отметил Тихонов, добавив, что если бы Матвей Елисеев тоже готовился бы с Касперовичем, то так же был бы в призах.

Напомним, Александр Логинов завоевал золото и бронзу чемпионата мира в Антхольце. Дисквалификация за допинг была у него в 2013 году.