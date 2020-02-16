Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в пасьюте на чемпионате мира в Антхольце.

На пресс-конференции после пасьюта Логинов отметил, что гонка преследования получилась тяжелее спринта.

«Всё шло по плану до 18-го выстрела, но я всё равно рад этой бронзовой медали. Это уже вторая награда для меня на этом чемпионате мира, так что я надеюсь, что дальше будет только лучше», — приводит слова призера чемпионата мира портал «Чемпионат.com».

По словам Логинова, победа на чемпионате мира его ни капли не изменила, а просто приблизила его к дому. «Сначала я подумаю о чемпионате мира, а потом полностью переключусь на мысли о семье», — отметил Логинов.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов выиграл золото в спринте и бронзу в пасьюте.