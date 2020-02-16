Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о поддержке жены, которая помогает показывать ему хорошие результаты в гонках.

Слова Логинова с пресс-конференции цитирует портал «Чемпионат». «Я ещё раз скажу, что меня спасает жена в плане негативных новостей. Она присылает мне постоянно видео, как растёт и развивается моя дочь», — сказал биатлонист, отметив, что когда он смотрит в экран телефона, он смотрит на свою семью, а не в экран с биатлонными новостями.

Как считает Логинов, такая поддержка помогает подготовиться к гонкам самым лучшим образом. «Я не могу рассказать вам всё о том, какая ещё идёт поддержка от моей жены. Должны же быть какие-то секреты!», — отметил биатлонист, добавив, что его супруга настроена очень позитивно.

Напомним, в прошлом году Александр Логинов женился на биатлонистке из Украины Марии Кручовой. В октябре 2019-го года у них родилась дочь.