Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о перерыве в спортивной карьере и скором возвращении к тренировкам.

Фрагмент документального фильма, снятого японским телевидением, появился в фан-аккаунте Алины Загитовой в «Инстаграме».

Фигуристка отметила, что не понимала для чего продолжать кататься, однако сейчас может заявить, что соскучилась по катанию. «Это получилось достаточно быстро, я даже и не думала, что это случится настолько быстро», — сказала Загитова.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, однако сейчас она продолжает активные тренировки и участвует в ледовых шоу. На данный момент фигуристка путешествует по Швейцарии вместе с туром Art On Ice.