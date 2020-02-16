Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал свое мнение по поводу допингового прошлого Александра Логинова и его дисквалификации за применение ЭПО.

Слова Хованцева приводит агентство ТАСС. «Я думаю, что это была не его инициатива, это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал», — отметил Хованцев, добавив, что если тренеры не знали о каких-то подобных вещах, то это большой вопрос.

По словам Хованцева, такая допинг-история — это вопрос и к врачам сборной, которые работали с командой, поскольку самостоятельно принять ЭПО нельзя. «Плюс есть тренеры-шарлатаны, которые сами это все делали, такие прецеденты были», — сказал тренер.

Напомним, Александр Логинов в ноябре 2013 года был дисквалифицирован на два года, в его пробе нашли эритропоэтин.