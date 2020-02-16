Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о своем выступлении на первом этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Эстерсунде, где в пасьюте он завоевал серебро.

Слова Большунова цитирует портал «Р-Спорт». По словам лыжника, в гонке преследования не было тактической игры, никто никого не ждал. «Мне кажется, норвежцы приняли меня за своего», — сказал Большунов, добавив, что ему понравилась гонка, однако он доволен лишь на 80 процентов из 100, поскольку не выиграл.

«Так как «Ски Тур» только начинается, то неплохой результат. Еще много гонок впереди. Решающая будет в конце, к ней надо готовиться», — сказал Большунов, добавив, что накануне ему хотелось выступить получше, однако проиграл он не так много.

Напомним, следующий этап многодневки «Ски Тур» пройдет в Оре, Швеция. Во вторник, 18 февраля, команды пробегут спринтерские гонки.