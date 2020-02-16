Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал свое мнение по поводу удачных выступлений Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Слова Матыцина цитирует агентство ТАСС. «Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам», — сказал министр спорта, добавив, что такие победы вдвойне приятны, и такими успехами необходимо вдвойне гордиться.

Напомним, Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону, а затем завоевал бронзу в пасьюте. После победы на чемпионате мира на него обрушилась критика, связанная с его допинг-прошлым: в 2013 году Логинова дисквалифицировали за применение ЭПО.