Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 17 февраля, проведет домашний матч с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча пройдет на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне эти команды уже играли между собой, встреча во Владивостоке завершилась победой СКА в овертайме со счетом 2:1.

Сейчас команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея 85 очков после 58 туров. Команда набрала хороший ход и не проигрывает на протяжении последних восьми встреч.

«Адмирал» идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 54 очка за 57 игр. Последние четыре матча в регулярном чемпионате команда из Владивостока проиграла.