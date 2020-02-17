Петербургский «Зенит» сегодня, 17 февраля, проведет два товарищеских матча на третьем тренировочном сборе межсезонья в Турции.

На 11:00 запланирована товарищеская игра с владикавказской «Аланией».

Уже в 17:00 команда из Петербурга сыграет с казахстанским «Кайратом» из Нур-Султана. Отметим, «Кайрат» на сборах в Турции сыграл вничью с московским «Динамо».

Третий тренировочный сбор «Зенит» проводит в городе Белек в Турции.

На зимних сборах в 2020 году «Зенит» уже провел шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. Команда Сергея Семака в Катаре обыграла «Аль-Увайнах» со счетом 10:0, однако затем уступила австрийскому «Ред Булл Зальцбургу». Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец».