Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо хочет сняться с участия в лыжной многодневке «Ски Тур». Об этом он сказал журналистам после неудачи в пасьюте на первом этапе в Эстерсунде.

Слова Клэбо приводит NRK. «Не хочу продолжать. Я оказался хуже всех участников из Норвегии», — сказал Клэбо, добавив, что быть так далеко позади совсем невесело, а бежать должны те, кто быстрее его.

Позднее стало известно, что FIS выдало Клэбо разрешение на поездку в Норвегию посреди тура. Шведское издание Aftonbladet сообщает о том, что норвежец отправится в Тронхейм, где находится его лечащий врач, чтобы произвести срочный медицинский осмотр сломанного пальца.

В шведский Оре Клэбо будет добираться на машине, тогда как все его соперники, согласно правилам, будут перемещаться на поезде.