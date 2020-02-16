Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался по поводу того, как он относится к россиянину Александру Логинову и его успехам на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В первую очередь Бё отметил, что в микст-зоне ему задавали очень много вопросов о том, как он относится к тому, что его обыграл спортсмен с допинговым прошлым. «Ты можешь лишь сказать, что против допинга и против людей, которые принимали ЭПО – худший из видов допинга», — сказал Бё, отметив, что Логинову сейчас очень тяжело, поскольку он чист, как и все остальные.

По словам Бё, Логинову должно быть грустно, поскольку когда он побеждает, все думают о допинге.

«Считаю, он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог быть номером один в мире», — сказал Бё, чьи слова приводит портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, после победы Александра Логинова в спринте на ЧМ в Антхольце на него обрушился шквал критики.