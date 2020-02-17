Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков показал выполнение танцевальной поддержки вместе с трехлетней дочерью Анжеликой.
В своем «Инстаграме» Траньков выложил видео с репетиции ледового шоу Art On Ice, в котором принимает участие вместе с партнером и супругой Татьяной Волосожар. В ролике фигурист вместе с дочерью исполняет одну из распространенных танцевальных поддержек.
В подписи Траньков поздравил дочь с днем рождения, 16 февраля Анжелике исполнилось три года. «3! Лучше в мире нетУ ничего!», — написал фигурист.
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Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков официально завершили карьеру в 2018 году. Они являются чемпионами мира, двукратными олимпийскими чемпионами и четырехкратными чемпионами Европы.
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