Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался в защиту Александра Логинова после победы в спринте на чемпионате мира по биатлону и обрушившейся на него критики со стороны коллег.

Слова норвежца цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам Бё, ничего не остается, как уважать результаты Логинова. «Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит», — сказал Бё, отметив, что однажды Логинов уже обманул всех, и непонятно, почему ему должны верить снова.

По мнению Бё, триумф Логинова в спринте — это большая победа для России, а биатлонисты должны жить в духе фейр-плей и бороться за чистоту спорта. «Считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт», — сказал Бё.

Напомним, вчера Йоханнес Бё также выступил с критикой Александра Логинова, после того, как не попал на пьедестал в спринтерской гонке на ЧМ.