Российский фигурист Александр Самарин стал победителем турнира TallinK Hotels Cup, сменив произвольную программу.

Фигурист набрал за два проката 255,86 балла. К концу сезона Самарин поменял произвольную программу, ранее он исполнял ее под Apashe — Good News.

Также отметим, что в произвольной программе Самарин в самом начале исполнил четверной риттбергер, который ранее не прыгал в текущем сезоне. Неизменным остался лишь костюм фигуриста. Александр Самарин является первым запасным на чемпионат мира в Монреале.

Вторым в соревнованиях мужчин-одиночников стал россиянин Евгений Семененко, набравший 227,52 балла.

В женском турнире TallinK Hotels Cup победу одержала россиянка Анастасия Гулякова. Она набрала 200,11 балла и опередила идущую второй Эву-Лотту Киибус почти на 22 балла.