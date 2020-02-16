Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на приглашение Александра Логинова приехать к нему в гости.

По словам Бё, которые цитирует агентство ТАСС, если Логинов пригласил к себе всю биатлонную семью, то купил большой дом. «Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично», — сказал биатлонист, отметив, что биатлонный мир должен попробовать жить в духе честной игры.

Позже норвежец выложил в своем «Инстаграме» смешной коллаж, на котором он, Эмильен Жаклен и Александр Логинов за столом пьют чай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🥈🥇🥉 Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo) 16 Фев 2020 в 9:32 PST

Отметим, именно эти три биатлониста разыграли комплект медалей в пасьюте на ЧМ в Антхольце.

После победы в спринтерской гонке Александр Логинов отреагировал на критику своих выступлений и пригласил всех биатлонистов к себе в гости, отметив, что он открыт для всех.