Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на заявления олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что многие биатлонисты сборной Норвегии выступают с медицинской поддержкой.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Мне приятно, что она заявила, что я в хорошей форме», — отметила Экхофф. Норвежка добавила, что чиста настолько, насколько это возможно — к несчастью Резцовой.

По мнению Экхофф, глупо делать подобные заявления. «В конце концов, она может поработать и проверить, как обстоят дела», — приводит слова биатлонистки TV2.

Напомним, ранее Анфиса Резцова заявила о том, что французские и норвежские биатлонисты не могут выступать так хорошо без поддержки медиков. В частности, Резцова была удивлена лыжному ходу Тириль Экхофф, который та показывала на протяжении шести этапов Кубка мира.