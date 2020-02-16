Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поддержал норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бё в критике Александра Логинова за его допинговое прошлое.

Слова Фуркада приводит портал TV2. Француз отметил, что вчера очень гордился братьями Бё. «Я долго чувствовал себя одиноким, когда говорил о Логинове. Я был действительно доволен, когда услышал, что они сказали по этому поводу», — сказал Фуркад, добавив, что никогда не сомневался в этих биатлонистов.

Фуркад также добавил, что знает их чувства и мысли. «Вчера они говорили, а я нет. Так что я должен сказать, что очень горд ими», — заключил Фуркад.

Напомним, после победы в спринте на чемпионате мира Александр Логинов столкнулся со шквалом критики от коллег, которые вспоминали о его допинговой дисквалификации 2013 года.