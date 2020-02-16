Обзор биатлонных успехов сборной России, новостей со «Ски Тура»и других событий дня — в дайджесте от Nevasport.

Логинов взял бронзу в пасьюте на ЧМ по биатлону. Победа у Эмильена Жаклена

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Выиграл гонку француз Эмильен Жаклен, на финишной прямой опередивший норвежца Йоханнеса Бё. До четвертого рубежа Александр Логинов шел первым, три огневых рубежа пройдя без промахов, однако промахнулся на последнем рубеже. На 34-м месте финишировал Евгений Гараничев, Никита Поршнев пришел к финишу 39-м. Матвей Елисеев сделал на огневых рубежах 7 промахов и финишировал 55-м.

Вирер победила в гонке преследования на ЧМ, Юрлова-Перхт — 12-я

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоялась женская гонка преследования на 10 километров. Победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Второе место заняла немка Денизе Херрман, третье место у норвежки Марту Улсбю-Ройселанн. Все россиянки улучшили свои позиции по сравнению со спринтерской гонкой. Лучше из них была Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая двенадцатое место, а вс.

Большунов выиграл серебро в пасьюте на этапе многодневки «Ски Тур» в Эстерсунде

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке преследования на этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в шведском Эстерсунде. Победу в гонке на 15 километров классическим стилем завоевал норвежец Пол Голберг, Большунов уступил ему на финише 0,3 секунды. Бронзу в гонке завоевал еще один представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет, проигравший 2,1 секунды победителю. Четвертым на финише остался Шюр Рёте.

Бертенс выиграла SPb Ladies Trophy во второй раз подряд

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс выиграла турнир WTA SPb Ladies Trophy во второй раз подряд. В финальном матче на центральном корте «Сибур-Арены» она одержала верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Бертенс, спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут. В прошлом году Кики Бертенс также выиграла турнир SPb Ladies Trophy, тогда в финале ей противостояла представительница Хорватии Донна Векич.

Павлова и Кайшева взяли медали в пасьюте на Кубке IBU в Мартелле

Российские биатлонистки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева завоевали медали в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Валь-Мартелло. Победу в гонке с одним промахом одержала представительница сборной Швеции Элизабет Хёгберг. Евгения Павлова завоевала в гонке серебряную награду, проиграв лидеру гонки 57,4 секунды. Она также финишировала с одним промахом. Бронза у россиянки Ульяны Кайшевой, ее отставание — 1 минута и 6,5 секунды, на счету также один промах.

В Японии сняли документальный фильм о жизни Загитовой

В Японии сняли часовой документальный фильм про российскую фигуристку Алину Загитову. Фильм имеет название: «Королева Загитова: правда о карьере». В фильме показывают записи с тренировок Загитовой, а также другая жизнь, например, прогулки с собакой. Также в фильме присутствует интервью олимпийской чемпионки и ее тренера Этери Тутберидзе.