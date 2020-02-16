Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу результатов пасьюта на чемпионате мира в Антхольце.

По мнению Васильева, все в гонке было в руках Логинова, «на тоненького». «Слишком он ускорил стрельбу, немного самоуверенность наказала Сашу», — отметил Васильев, добавив, что очень хорошо, что Логинов остался на подиуме.

Также Васильев порадовался за то, что Эмильен Жаклен на финише опередил Йоханнеса Бё, наказав его за слова после спринта. «Здесь этому рады абсолютно все. Жизнь наказывает таких недостойных людей, надо оставаться человеком до конца. Бумеранг вернулся очень быстро», — приводит слова Васильева портал «Чемпионат».

Напомним, вчера Йоханнес Бё выступил с критикой Александра Логинова после его победы в спринте, а сегодня упустил победу в пасьюте, на финишной прямой уступив Эмильену Жаклену.