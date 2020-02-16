Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов забил дебютный гол в Ла Лиге в матче с мадридским «Реалом». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Сейчас счет в матче 1:0 в пользу «Сельты», в игре продолжается первый тайм. Смолов забил гол на 7-й минуте встречи, передачу на него отдал Яго Аспас.

Ранее Смолов провел за «Сельту» два матча в Ла Лиге против «Валенсии» и «Севильи», но голов не забивал. В игре с «Севильей» Смолов получил желтую карточку.

Напомним, Федор Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды, права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву». Игрока могут выкупить в испанском клубе по окончании срока аренды за 6 миллионов евро. Контракт Смолова с «Сельтой» действует до лета 2020 года.